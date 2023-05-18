محافظ قنا لـ"محلية النواب": حياة كريمة وفرت 15 ألف فرصة عمل وخفضت البطالة

القاهرة - سامية سيد - قال اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، إن المحافظة حققت معدلات كبيرة فى تنفيذ خطة الدولة وتم الانتهاء من 2000 مشروع حتى الان وجارى الانتهاء من تنفيذ 204 فى عام 2023، مشيرا إلى أن محافظتى "قنا" و"سوهاج" كانوا من اوائل المحافظات التى كانوا تحت خط الفقر وتخطته الآن بفضل الجهود المبذولة فى الارتقاء بحياة المواطن.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجينى وبحضور النائب اشرف رشاد الشريف ممثل الأغلبية البرلمانية بمجلس النواب، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة الخاصة بالبنية التحتية فى قنا.

وأضاف "الداودي" أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة وفرت لنا حوالى 15 ألف وظيفه وفرصة عمل داخل المصانع الموجودة فى المحافظة، مشيرا إلى انخفاض نسبة البطالة من 11% إلى 4.8% بالإضافة الى تشغيل نسبة كبيرة من الإناث.

ولفت " الداودى " إلى أن هناك تعاون كبير من القطاع الخاص فى القضاء على البطالة والأيدى العاملة أصبحت عمله نادره، لأننى استطعت ادخال القطاع الخاص فى ثقافه المواطن الصعيدى الذى كان لا يطلب إلا الوظيفة فى الحكومة وهذا غير موجود وتغلبنا على هذا الفكر بمشاركة القطاع الخاص.

وتابع الداودى بأنه متواجد فى مكتبه من الساعة الثامنة صباحا إلى الحادية عشر مساء وهناك حوالى 9 آلاف طلب للمواطنين تقدموا بهم لمكتبى تم حل 6 آلاف طلب منها وجارى الانتهاء من الباقى.