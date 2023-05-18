شكرا لقرائتكم خبر عن درية شرف الدين تطالب باستغلال القنوات الإقليمية لتعميق الهوية الوطنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الدكتورة درية شرف الدين، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، أن مصر امتلكت قناة وثائقية خلال الفترة الأخيرة، ويجب استغلالها بصورة أفضل لدعم الهوية الوطنية المصرية من خلال أعمال تاريخية من شأنها تعميق حقيقى للهوية الوطنية.

وشددت خلال خلال كلمتها بالجلسة الأولى من الجلسات النقاشية الخاصة بلجنة الثقافة والهوية الوطنية بالمحور الاجتماعي للحوار الوطني، والتي عقدت تحت عنوان "الهوية الوطنية"، على أم أن مصر تمتلك نقاط مضيئة بتاريخها وعلينا استغلاله لصالحنا خلال الفترة الجارية.

وأوضحت أنه من الضروري أيضا عدم ترك الهوية الوطنية المصرية لمخاطر الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعى التى أصبحت تشكل جزء كبيرة من الهوية الحديثة للمواطنين، مشددة على أنه قد آن الآوان أيضا لدى وزارة التربية والتعليم بتعاون الجهات المعنية أن تقوم بدورها بشأن الحفاظ على الهوية لدي النشأ حيث وخاصة على مستوى الكتب المُدرسية التى تتناول تاريخ مصر والملئية بالأخطاء الكارثية.

كما أكدت على ضرورة أن نكون أمام مساعى كبيرة بشأن الحفاظ على ملامح الشخصية المصرية والمواجهة بحسم لانتشار الفكر السلفى الذى ينال من الهوية الوطنية المصرية، مع ضرورة العمل على الاستغلال الأمثل للثروة المهملة فى القنوات الاقليمية فى مصر وذلك بدعم الانتاج البرامجى الملائم لكل إٌقليم بما يدعم الهوية ، مختتما حديثها بالتأكيد على أن الهوية تتكون بتكامل من الثقافة والإعلام والسينما والمسرح والفن وجميع المقومات الأخرى التى تخدم البناء الصحيح دون أى تشويش.