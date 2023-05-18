شكرا لقرائتكم خبر عن ممثل التيار المدنى بالحوار الوطنى تطالب بمنح الأم الوصاية على المال مباشرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت منى عبد الراضى، ممثل التيار المدنى أن الولاية تشاركية بين الوالدين، مضيفا:"وتأكيدا على حق النساء فى المساواة بنص المادة 11 من الدستور نطالب بمنح الأم الوصاية على المال مباشرة بعد وفاة الأب".

وأضافت منى عبدالراضى خلال كلمه لها بلجنة الأسرة والتماسك المجتمعى لمناقشة قضية "مسائل الوصاية على المال"، أن تعديل وتطوير أعمال المجلس الحسبى خاصة فيما يتعلق بالأمور الحياتية لهم أمر مهم جدا، مطالبة بضرورة إسراع حصر التركة للقصر، مع مراعاة الظروف التى يتم تحصيلها بناء على جمع التركة، والتخفيف من المحظورات على الوصى خاصة وأن كانت الأم، وعدم الانتقاص من حقوق الأم فى اتخاذ القرارات التى تخص أبنائها.

انطلقت اليوم، أولى الجلسات النقاشية للمحور المجتمعى بالحوار الوطنى، بمركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر، بتواجد مختلف التيارات والأطياف

وخصص مجلس أمناء الحوار الوطنى، جلستان لمناقشة قضايا الولاية والوصاية على المال المدرجة على جدول لجنة الأسرة والتماسك المجتمعى، بينما على التوازى تخصص الجلستان الأخرتان لمناقشة قضايا الهوية الوطنية المدرجة على أعمال لجنة الثقافة والهوية الوطنية.

يضم المحور المجتمعى بالحوار المجتمعى 6 لجان يندرج تحتها عدد من الموضوعات على النحو التالي:أولًا: لجنة التعليم والبحث العلمى

1. التعليم قبل الجامعى (أساسى، ثانوى، فني):

- إعادة وتعديل القوانين والقرارات المنظمة للتعليم.

- الإتاحة.

- المعلم. الهيكلة

- المناهج.

- الأنشطة المدرسية.

- الإدارة المدرسية والتربوية.

- الامتحانات والتقويم.

- الدروس الخصوصية.

- التعليم الفني: الواقع والمأمول.

- الهوية والعدالة الاجتماعية فى التعليم

2. التعليم الجامعي:

- إعادة الهيكلة فى ضوء وجود مفوضية للتعليم.

- قانون جديد للتعليم الجامعي.

- تفعيل قانون حوافز الابتكار كقاطرة للاقتصاد الوطني.

- النهوض بمستوى الخريجين للوصول إلى المستوى الدولى فى التعليم الطبى والهندسى والعلوم الإنسانية وعلوم المستقبل.

- الجامعات الأهلية.

- التعليم الجامعى الخاص.

- المعاهد العليا الخاصة.

- استقلال الجامعات.

- نقابة أعضاء هيئة التدريس.

- الهوية والعدالة الاجتماعية.

3. البحث العلمى والإبداع والابتكار:

- إعادة هيكلة مؤسسات البحث العلمى فى مصر.

- أولويات البحث العلمى فى مصر حتى 2030 ومعوقاته.

- إستراتيجية البحث العلمى على المستوى القومي.

- تفعيل قانون حوافز الابتكار كقاطرة للاقتصاد القومي.

- براءة الاختراع وحقوق الملكية الفكرية.

4. محو الأمية وتعليم الكبار: (نحو خطة قومية حقيقية لمحو الأمية.)

ثانيًا: لجنة الصحة

1. منظومة التأمين الصحى الشامل.

2. النظام الصحى (حكومي/خاص/أهلي).

3. العنصر البشرى فى المنظومة الصحية.

4. صناعة الدواء، معوقات توطينها، مقترحات وحلول.

5. مستقبل التعليم الطبى فى مصر

ثالثًا: لجنة القضية السكانية

1. تشخيص الحالة السكانية فى مصر.

2. تنمية الأسرة وتنظيمها.

3. تحسين الخصائص السكانية.

4. الخريطة السكانية والتوسع العمراني.

رابعًا: لجنة الأسرة والتماسك المجتمعى

1. ظاهرة الطلاق (المشاكل والحلول).

2. العنف الأسرى (الأسباب/ سبل المواجهة).

3. المخاطر الإلكترونية على التماسك المجتمعي.

خامسًا: لجنة الثقافة والهوية الوطنية

1. المؤسسات والسياسات الثقافية: نحو فعالية وعدالة

1. مؤسسات الدولة

2. مؤسسات خاصة والمجتمع الأهلى

2. الصناعات الثقافية.

1. الدراما والسينما

2. المسرح

3. النشر والترجمة

4. الموسيقى

3. الهوية الوطنية

4. دعم وتشجيع الإبداع وحريته

سادسًا: لجنة الشباب

1. دعم الإتحادات والأنشطة الطلابية

2. التمكين السياسى للشباب

3. دعم رواد الأعمال الشباب

4. دعم الشباب من ذوى الهمم

5. الرياضة

6. مراكز الشباب والأندية الرياضية ومراكز التنمية الشبابية

7. جلسات حول (الشباب الدارسين فى الخارج - الإنتماء والوعى - التحولات الجيلية)