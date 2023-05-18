شكرا لقرائتكم خبر عن الفنان محمود حميدة بمناقشات الحوار الوطنى: اللغة العربية تعانى كثيرًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر الفنان محمود حميدة، من غياب اللغة العربية عن التعليم الأساسى، مؤكدا أن ذلك يمثل كارثة كبرى خلال الفترة الأخيرة، ما يؤثر بشكل سلبى على الهوية الوطنية للدولة المصرية وأبنائها.

وقال خلال كلمته بالجلسة الأولى من الجلسات النقاشية الخاصة بلجنة الثقافة والهوية الوطنية بالمحور الاجتماعى للحوار الوطنى، والتى عقدت تحت عنوان "الهوية الوطنية"، أن اللغة العربية تعانى من سخرية وتنمر كبير يحتاج لوقفة حاسمة وصارمة تجاه كل الرؤى التى تنال منها، مع تعميق وجودها فى التعليم على كافة المستويات.

وشدد حميدة، على أن التوافق على توصيات تدعم اللغة العربية من خلال الحوار الوطنى يمثل ضرورة مهمة وكبيرة بما يعمل على إعادة وجودها فى كل مراحل التعليم مرة أخرى، خاصة أن من يتعلم باللغة العربية الآن يتعرض لسخرية وتنمر بجانب ما نراه من استعمال لغات أخرى يتم استخدامها فى التعليم أو كل التعاملات اليومية للمواطنين.

وأكد الفنان محمود حميدة، على أنه أثناء وجوده بالخارج يحرص على الحديث بكل وسائل الإعلام باللغة العربية رغم أنه يجيد الإنجليزية ولكن يحرص على الحديث باللغة العربية كلغة أم لنا كعرب ومصريين، مشيرا إلى أن التوافق على توصيات داعمة لها ضرورة مهمة.