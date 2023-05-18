رئيس برلمانية مستقبل وطن: التكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ضرورة

القاهرة - سامية سيد - بدأت لجنة الإدارة المحلية برئاسة النائب أحمد السجينى اجتماعها اليوم بحضور النائب اشرف رشاد الشريف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، وبحضور اللواء أشرف الداودى محافظ قنا لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة الخاصة بمشكلات الطرق والرصف والبنيه التحتية بمحافظة قنا والمقدمة من النواب عبد الفتاح الشحات وخالد أبو نحول ورحاب الغول.

وفى البداية رحب المهندس اشرف رشاد بمحافظ قنا اللواء أشرف الداودى، مؤكدًا بأن هناك جهود ملموسه للتنمية بالمحافظة، وأن هناك ارقام وإنجازات تحققت توضح حجم الجهد المبذول.

وأكد " رشاد " ضرورة التعاون والتكامل بين السلطة التنفيذية والتشريعية، فى إطار دعم جهود الدولة فى الجمهورية الجديدة، مشيدا بأداء لجنة الإدارة المحلية وجهودها الملحوظة قائلا: " هناك أداء برلمانى راقى من رئيس اللجنة وجميع نواب اللجنة".

ولفت "رشاد" إلى أن محافظ قنا يعمل على خط واحد وهناك نجاحات ملحوظه وثابته بالمعدلات فهناك تقدم ملحوظ، والقادم افضل لحضراتكم وما تحقق من إنجازات هو نتاج تعاون بين النواب ودعمهم لعمل السلطة التنفيذية لمصلحة المواطن.

وتناقش اللجنة موضوعات طلبات الاحاطة المقدمة من: النائب خالد أبو نحول، بشأن: سرعة الانتهاء من تنفيذ أعمال رصف الشوارع الرئيسية والداخلية بمركزى أبو تشت وفرشوط بمحافظة قنا وضرورة رصف مدخل المدينتين والطرق التى استحدثت نتيجة الامتداد العمرانى بالمركزين، وذلك بهدف تحسين جودة حياة المواطنين.

يأتى ذلك بالإضافة إلى طلبات الإحاطة المقدمة النائب عبد الفتاح محمد شحات، بشأن رفع كفاءة ورصف الطريق الذى يمر بداية من كوبرى الرزقة الغربي إلى الجهة الشرقية من مصرف الزرقة ويمتد حتى ترعة بأرض أمالك الرى ثم يمر يمينًا للقادم من العزب، وذلك ليصبح طريقا رى الرزقة المتهالك المار على ترعة الفؤادية، والذى سيؤدى تنفيذه إلى سيولة بحركة المرور ويحد من المشاكل والمصادمات بين الأهالي.

وتشمل طلبات الإحاطة تلك المقدمة من النائبة رحاب الغول عدم قيام محافظة قنا بتنفيذ أعمال تغطية ترعة مكرم فى الجزء الذى يمر أمام مجمع مدارس الشرقى بقرية بهجورة مركز نجع حمادى حتى الان، بالرغم من إدراجها بالخطة منذ عام 2019.