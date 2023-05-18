تعليم النواب: مخاطبة رئيس الوزراء لإنشاء مستشفيات جامعية بالوادى الجديد والعريش

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور سامى هاشم، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، أن اللجنة ستطالب رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى للإسراع فى التوجيه بإنشاء مستشفيات جامعية لكليات طب جامعتى الوادى الجديد والعريش، وإلغاء القرار السابق لمجلس المحافظين بعدم إقامة مستشفيات جديدة واستخدام المستشفيات القائمة فى هذه المحافظات.

جاء ذلك خلال مناقشة لجنة التعليم والبحث العلمى مشروعات موازنه الدوله للعام المالى الجديد 2023/2024 فيما يخص وزارة التعليم العالى والبحث العلمى والهيئات التابعة لها (جامعات - مستشفيات جامعية) ومشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2023/2024.

وكان الدكتور حسن الدمرداش، رئيس جامعة العريش قد طالب بدراسة إنشاء مستشفى جامعى لكليه طب جامعه العريش، لاسيما وأنها ستخدم العريش وشمال سيناء، وهو نفس المطلب لجامعه الوادى الجديد.

وقالت النائبة رغده نجاتى، عضو اللجنة البرلمانية، أن جامعة الوادى الجديد حلم كان بعيد المنال تحول إلى حقيقة، فمن كان يريد أن يتلقى التعليم الجامعى من أبناء المحافظة يقطع شوطا كبيرا حتى جامعه أسيوط، إلا أن هذه الجامعة ينقصها مستشفى جامعى فلا يستقيم الأمر بوجود كلية طب دون مستشفي.

وعلق بدر عثمان، ممثل وزارة التخطيط بتأكيده أن الوزارة ليس لديها اشكالية، بدليل أنه تم إدراج مخصصات سابقه لإنشاء مستشفى جامعى بالوادى الجديد لكن قرار مجلس المحافظين ألغى الأمر.