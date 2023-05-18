شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الرئاسة يتحدث من جدة عن عودة سوريا للجامعة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم الخميس إلى المملكة العربية السعودية للمشاركة في الدورة الـ٣٢ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، والتي تُعقد بمدينة جدة.

وصرح المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، للوفد الإعلامي المرافق للرئيس السيسى فى جدة، إن الرئيس سيلقى كلمة مهمة غدًا تتناول عدة محاور، أبرزها ضرورة الحفاظ على الدولة الوطنية ومقدراتها، مشيرًا إلي موقف مصر الداعم للحلول السياسية للأزمات التي تعاني منها المنطقة.

وأضاف متحدث الرئاسة، أن كلمة الرئيس السيسى ستتضمن فى محاورها توحيد الصف العربي، لافتًا إلى أن الدورة الـ٣٢ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، والتي تُعقد بمدينة جدة تعقد في ظرف دولي شائك وظرف إقليمي ليس في أفضل الأحوال.

وقال إن الأزمة السودانية تلقى بظلالها علي القمة ، بالإضافة إلى الوضع في فلسطين وهي القضية التي تأتي دائما في صدارة اهتمامات الدولة المصرية، خاصة في ظل الأوضاع الحالية التي تشهدها ، والدولة المصرية تدخلت بقوة من أجل العمل على حلها.

وأضاف متحدث الرئاسة، أن سوريا عادت للجامعة العربية، ومصر موقفها في هذا الشأن شديد الوضوح وهو أن تسهم هذه العودة فى حل الأزمة، لاستعادة الشعب السوري لاستقراره وأمنه وسلامته وحقه في مستقبل أفضل.