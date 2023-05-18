شكرا لقرائتكم خبر عن ضياء رشوان يعلن مد فترة تلقى المقترحات التشريعية لقانون الانتخابات حتى الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، أن لجنة الثقافة والهوية الوطنية تضم 4 قضايا، يندرج تحت كل قضية عدد من المحاور التي تتناولها.

وقال خلال كلمته بالجلسة الأولى من الجلسات النقاشية الخاصة بلجنة الثقافة والهوية الوطنية بالمحور الاجتماعي للحوار الوطني، والتي عقدت تحت عنوان "الهوية الوطنية"، إن اللجنة تتناول قضايا المؤسسات والسياسات الثقافية بكل فاعلية وعدالة، كمان ان الصناعات الثقافية تتناول دراما السينما والمسرح، والنشر والترجمة والموسيقى، كما تتناول حرية دعم وتشجيع الابداع وحريته.

وذكر أن الكثير مما قيل في هذه الجلسة حول الهوية الوطنية، سيكون محل لجان أخرى كالتعليم والشباب، مؤكدا على ان ادارة الحوار ومجلس امناءه راعى هذا منذ البداية، فجميع المخرجات من اي لجنة تتعلق بلجنة اخرى سيكون بينهما في نهاية الأمر وقبل صياغة المخرجات للحوار الوطني اجتماعات مشتركة بين تلك اللجان.

وتابع: لدي بعض الرأي بانني شعرت بفزع عند حديث البعض منكم عن الهوية الوطنية، والأمر ليس بهذا السوء، نعم هناك تعدد بالفعل والآفة الكبرى هي التعليم، والانواع الكثيرة للتعليم بما تحمله من لغة، مؤكدا على ان الامساك بالهوية الوطنية يبدا من التعليم.

واشار المنسق العام الى مد الموعد المحدد لتلقي المقترحات التشريعية حول قانون الانتخابات ضمن المحور السياسي، الى الاربعاء المقبل الموافق 24 مايو 2023، بناء على طلب بعض الاحزاب السياسية.