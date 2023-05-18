شكرا لقرائتكم خبر عن مقرر حقوق الإنسان بالحوار الوطنى:"اللغة العامية لم تعد تشبهنا.. ويجب الاستثمار في عقول الطلاب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت نيفين مسعد، مقرر لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالحوار الوطني، أن الحفاظ على الهوية الوطنية مسألة في غاية الأهمية، في إطار دولة ديمقراطية حديثة منفتحة على كافة الثقافات.

وقالت خلال كلمتها بالجلسة الأولى من الجلسات النقاشية الخاصة بلجنة الثقافة والهوية الوطنية بالمحور الاجتماعي للحوار الوطني، والتي عقدت تحت عنوان "الهوية الوطنية"، إن هناك كلام كثير حول الأزمات التي تواجه اللغة العربية، وخاصة اللغة العامية، وليس العربية الفصحى فقط.

وواصلت :" اللغة العامية لم تعد تشبهنا، ونحتاج للالتفاف حول هذه الأمر وبث مسلسلات كرتون ورسوم متحركة مصرية حتي لا يستورد أبناء لغات أجنبية، بجانب إصدار برنامج تلفزيوني على وزن "قل ولا تقل"، وبرامج تحث الأطفال على الحديث باللغة العامية وربطها بالقضايا المختلفة، مع إعادة الاعتبار لحصة القراءة الحرة".

وشددت على ضرورة الاستثمار في عقول الطلاب، واستغلال المكتبات المدرسية بما يسهم في الحفاظ على الهوية الوطنية.