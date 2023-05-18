شكرا لقرائتكم خبر عن وسيم السيسى: يجب تعليم الطلاب حب التاريخ المصرى حفاظًا على الهوية الوطنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور وسيم السيسي،عالم المصريات، إن الوهابية دخلت مصر من مدارس الأطفال، معلقا: ناظرة المدرسة تحجب العيال والبنت الصغيرة كانت تروح البيت وتقول لأمها أنتِ كافرة.

وطالب خلال كلمته بجلسة لجنة الثقافة والهوية الوطنية بعنوان قضايا الهوية الوطنية، ضمن فعاليات المحور المجتمعي بالحوار الوطني، بضرورة تعليم الطلاب كيفية حب التاريخ المصري، لأن ذلك له دور كبير في الحفاظ على الهوية الوطنية.

واكمل: المعرفة قوة وأولادنا لازم يحبوا مصر ويعلموا عنها التاريخ العظيم، لأن به اصل كل شيء

ولفت: «ديلي ميل» قدمت الشكر والعرفان في شهر يوليو للعام الماضي، إلى أستاذ مخ وأعصاب، استطاع إنقاذ 20% من إصابات الرأس عن طريق ما يفعله القدماء المصريون.