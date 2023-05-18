شكرا لقرائتكم خبر عن عضو مجلس الائتلاف المصرى تطالب تفعيل دور لجان حماية الطفل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت زينب عبد الرحمن عضو مجلس الائتلاف المصرى، أن هناك الكثير من التشريعات الحديثة التي تشكل منظومة حماية للأطفال، وأن القانون عندما يتعارض مع الدستور يجب معالجته، مشيرة أن الأب بموجب القانون لديه الكثير من الصلاحيات المطلقة في حالة وفاة الأم وهو ما يعكس التمييز الصارخ ضد المرأة حال العكس.

وطالبت زينب، ضرورة تفعيل دور لجان حماية الطفل لما لها من دور وأهمية كبيرة، وفصل المجالس الحسبية عن المحكمة، بعدما أصبح حق للطفل من هو 15 سنة أن يقوم بتقديم الطلبات، وأن هناك مجموعة ضخمة من القرارات والكتابات الدورية الواضح فيها الخلاف الدستوري، لذا يجب إصدار كتاب دوري بها لحين أخذ قانون بها، لافتة إلى أن معرفة النساء بالقانون ضعيفة وهنا وجب التعريف بالدور التعريفي لتنظيم المعلومات للنساء.

جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية بالمحور المجتمعي بالحوار الوطني، اليوم، والمخصصة لمناقشة قضايا الأسرة والتماسك المجتمعي، أبرزها «مسائل الوصاية على المال وما يرتبط بها».

يذكر أن مجلس أمناء الحوار الوطني كان توافق على عقد الجلسات بشكل أساسي أيام "الأحد، الثلاثاء، الخميس" من كل أسبوع، ويخصص لكل محور يوم من الأيام المشار إليها، ويمكن عقد حتى أربع جلسات في اليوم الواحد، لكل جلسة ثلاث ساعات، وتقرر انعقاد الجلسات في الأسبوع الأول بمركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر.