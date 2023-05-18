«قالوا أنها ستغير مسار الحرب» .. روسيا تعلن إسقاط «ستورم شادو»

الشارقة - اميمة ياسر - أعلنت روسيا، أنها أسقطت صاروخ "ستورم شادو"، الطراز الذي سلمته بريطانيا لأوكرانيا مؤخرا، وذلك وفق بيان لوزارة الدفاع الروسية.

وقالت الوزارة، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي 7 صواريخ (هارم) مضادة للرادار، وصاروخ طويل المدى من طراز (ستورم شادو)، و10 مقذوفات من قاذفات صواريخ (هيمارس) المتعددة".

وكانت بريطانيا أعلنت الأسبوع الماضي، تزويد أوكرانيا صواريخ "ستورم شادو" بعيدة المدى.

قبل اجتماع لندن

وأكدت أنها ستسلم قريبا "مئات" الصواريخ المضادة للطائرات والمسيرات الهجومية إلى أوكرانيا، قبل اجتماع في لندن بين رئيس الوزراء ريشي سوناك والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وتأتي هذه الشحنات مع استعداد كييف منذ أشهر لهجوم مضاد، يهدف إلى طرد القوات الروسية من الأراضي التي تحتلها.

وفي وقت سابق ، حذر الكرملين من أن شحنات الأسلحة البريطانية الجديدة لأوكرانيا التي أعلنتها لندن قبل اجتماع بين رئيس الوزراء ريشي سوناك والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، ستتسبب في "المزيد من الدمار".

وقال الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف للصحفيين، إن "بريطانيا تطمح لوضع نفسها في مقدمة الدول التي تواصل إغراق أوكرانيا بالسلاح".

وأضاف أن عمليات التسليم هذه "لن يكون لها تأثير كبير على مسار" الصراع، لكنها "ستتسبب في المزيد من الدمار. نحن ننظر إلى ذلك بسلبية".

وفي عام 2022، قدمت لندن 2.3 مليار جنيه إسترليني (2.65 مليار يورو) من المساعدات العسكرية إلى كييف، ووعدت الحكومة بالحفاظ على هذا المستوى من المساعدات هذا العام.