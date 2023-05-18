انت الان تتابع خبر استمرار اغلاق الطرق في القدس مع تواصل اقتحام المستوطنين للأقصى والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت وسائل اعلام فلسطينية، انه "دخل المستوطنون اليهود من جهة باب المغاربة المخصص للسياحية الأجنبية، على شكل مجموعات كبيرة متتالية، نفذوا خلال جولاتهم في باحات الأقصى طقوسا تلمودية استفزازية بحماية مشددة من قبل الشرطة الإسرائيلية".وأضافت: "بدأت الشرطة الإسرائيلية ظهر اليوم، بنشر عناصرها في مختلف مرافق البلدة القديمة من القدس، ونصب الحواجز الحديدية"،كما شارك، اليوم الخميس، اقتحامات المستوطنين، عدد من الوزراء وأعضاء من الكنيست الإسرائيلية".

وكانت الشرطة الإسرائيلية ومنذ الصباح قد منعت المصلين المسلمين من دخول الأقصى، وقامت بإفراغ المسجد من المرابطين تمهيدا لأقتحامات المستوطنين.

من جهتها بدأت الشرطة الإسرائيلية، ظهر اليوم، بنشر عناصرها في مختلف مرافق البلدة القديمة من القدس، ونصب الحواجز الحديدية في الطرقات المؤدية إلى البلدة القديمة، وإغلاق بعضها تمهيدا لمسيرة الأعلام الإسرائيلية التي ستصل بحدود الساعة الرابعة من بعد عصر اليوم الخميس، حسب المخطط المعلن، إلى منطقة باب العامود والأحياء العربية.

