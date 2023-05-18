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ذاتية الحركة.. بريطانيا تعلن تسليم اوكرانيا بطاريات مدفعية وناقلات مدرعة

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بغداد - ياسين صفوان - جاء ذلك في رد منشور لنائب الوزير على سؤال حول توريد السلاح لأوكرانيا، من جانب جون هيلي وزير الدفاع في حكومة الظل لحزب العمال المعارض.

وفي سؤاله طلب البرلماني تأكيد نقل دبابات تشالنجر 2 الموعودة والمدافع ذاتية الدفع AS-90، وناقلات الجند المدرعة Bulldog و Spartan و Stormer و M113 إلى أوكرانيا، بالإضافة إلى العربات المصفحة من طراز Wolfhound و Mastiff و Husky و FV104.


وجاء في رد نائب الوزير: "تم تسليم الجانب الأوكراني كل المعدات المذكورة أعلاه".

وأضاف نائب الوزير البريطاني، أن "بلاده قامت أيضا بتسليم أوكرانيا، كل المعدات المساعدة وحزم الدعم للمعدات الرئيسية".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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