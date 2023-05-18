انت الان تتابع خبر ذاتية الحركة.. بريطانيا تعلن تسليم اوكرانيا بطاريات مدفعية وناقلات مدرعة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - جاء ذلك في رد منشور لنائب الوزير على سؤال حول توريد السلاح لأوكرانيا، من جانب جون هيلي وزير الدفاع في حكومة الظل لحزب العمال المعارض.

وفي سؤاله طلب البرلماني تأكيد نقل دبابات تشالنجر 2 الموعودة والمدافع ذاتية الدفع AS-90، وناقلات الجند المدرعة Bulldog و Spartan و Stormer و M113 إلى أوكرانيا، بالإضافة إلى العربات المصفحة من طراز Wolfhound و Mastiff و Husky و FV104.



وجاء في رد نائب الوزير: "تم تسليم الجانب الأوكراني كل المعدات المذكورة أعلاه".

وأضاف نائب الوزير البريطاني، أن "بلاده قامت أيضا بتسليم أوكرانيا، كل المعدات المساعدة وحزم الدعم للمعدات الرئيسية".

