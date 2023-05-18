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فينيسيوس يعلق على رباعية السيتي ويطالب الملكي بهذا الامر

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بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-456395-638200153965387631.jpg

2023-05-18 | 16:01

فينيسيوس يعلق على رباعية السيتي ويطالب الملكي بهذا الامر

1,683 مشاهدة

طالب البرازيلي فينيسيوس جونيور نجم ، اليوم الخميس، ببقاء مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي في منصبه، على الرغم من الخسارة برباعية نظيفة في مواجهة مانشستر سيتي، مساء أمس الأربعاء، بإياب نصف نهائي .
وقال فينيسيوس، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "الموقف كان معقدا للغاية، أمام فريق عظيم على أرضه".

وأضاف: "لقد كان يوما صعبا للغاية علينا، لكن يتوجب أن نتعلم دروس هذه المباراة، وألا يحدث ذلك مرة أخرى الموسم المقبل والوصول إلى نصف نهائي دوري الأبطال صعب للغاية".


وعن مصير أنشيلوتي، علق: "بالطبع يجب أن يستمر".

وأتم: "نحن حزينون للغاية، وأردنا الفوز في المباراة، لكننا لم نتمكن من ذلك".

وكان لقاء الذهاب قد انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، والذي أقيم في معقل الميرنجي "سانتياجو برنابيو".

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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