السجينى: مصر تحتاج الكثير والموائمة بين الظروف الاقتصادية والسياسية ضرورة

القاهرة - سامية سيد - قال النائب أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن الدولة المصرية حققت طفرات تنموية كبيرة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للقيادة السياسية، مضيفًا بأن دور البرلمان كبير فى العمل على دعم الوطن والمواطن واننا موجودين تحت قبة البرلمان هدفنا المواطن المصرى وصالح مصر وأننا مستمرون برغم التحديات الاقتصادية التى تواجه الوطن.

وأضاف " السجيني" خلال اجتماع اللجنة اليوم بحضور النائب أشرف رشاد الشريف ممثل الأغلبية البرلمانية بمجلس النواب وبحضور اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة الخاصة بمشكلات الطرق والرصف والبنيه التحتية بعدد من مراكز قنا، أننا ورثنا تركة ثقيلة ومصر تحتاج الكثير والكثير وان الظروف الاقتصادية عليها عامل كبير فى الانجاز.

وأشار " السجيني" إلى أن أبجديات الحكم الرشيد الذى لابد أن يتخذه الجهاز التنفيذى هو الموائمة بين الأوضاع الاقتصادية والظروف السياسية التى باتت ضرورة، وتعظيم دور النواب بما يخدم المواطن ويصب فى مصلحته.

وطالب "السجيني" باعتماد منظومه حكومية معتمده لآليات النقل فى الوظائف المختلفة يسن المحافظات التى تشكل جزء مهم فى الجهاز الإدارى وأن يكون هناك تقارب لما فيه مصلحة البلاد محتاجين رشد فى التعاطى مع هذه الملفات ولا نتركها الأهواء عدا الحالات الاستثنائية الطارئة والعاجلة.