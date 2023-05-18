دينا عبد الكريم تبرز ترويج صورة مصر الذهنية أمام العالم خلال مناقشات الحوار الوطنى

القاهرة - سامية سيد - قالت النائبة الإعلامية دينا عبد الكريم، عضو مجلس النواب، أن الصورة الذهنية لأى دولة من دول العالم لا تُصنع بل تُختبر.

وتحدثت "عبد الكريم" خلال كلمتها بجلسة الثقافة والهوية الوطنية بالحوار الوطنى، عن ترويج مصر الذهنية أمام العالم من خلال 4 نقاط وهم:

1- الصورة الذهنية country image، من حيث تغيير القناعات الراسخة عالميا اننا ( فقط ) دولة تاريخ وترويج ثقافة المواطن العالمى وان العالم يحترمك اذا صدق ان لديك مستقبل هو جزء منه، بالإضافة إلي تسويق النماذج المشرفة وصرامة اختيار من يمثل مصر فى الخارج فى جميع المستويات لما ذلك من تأثير على ال national brand.

2- بلد المنشأ COO من حيث الإهتمام بأن يكون لمصر منتج عالمى مرتبط بإسمها ينافس عالميا ويكون جزء من الترويج (امثلة المانيا : صناعة السيارات، سويسرا : الأجبان ) وان تهتم مصر بصناعات مثل القطن للترويج للهوية.

3- مساهمات الدولة Country Equity من حيث الدفع بنماذج وانماط سلوكية ناجحة للترويج العالمى من فنانين ، ورياضيين والاستثمار فى مفهوم النموذج (الحقيقى) لترويج الدولة.

4- فى مجال الخدمات العامة ورقابة الأداء، من حيث مناقشة عمل وزارة او كيان لقياس الاداء ورضا المواطن، ومناقشة كود عالمى وشهادات مزاولة لجميع المهن وحد ادنى للاداء المقبول عالميا لدى جميع مقدمي الخدمات، والهدف كسب احترام المواطن ومساهمته فى الترويج عن طريق الرضا.