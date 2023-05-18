جمال عبد الجواد: يجب التركيز على المكون النهضوى للهوية المصرية وإحلال قيم أكثر إيجابية

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القاهرة - سامية سيد - أكد جمال عبد الجواد، مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، على أهمية وضع استراتيجية تضمن العمل على الهوية النهضوية، وليس الهوية الدفاعية، حيث استغرقنا خلال الفترة الماضية في السياق الصراعي أكثر من التركيز على المكون النهضوي.

وقال خلال كلمته بالجلسة الأولى من الجلسات النقاشية الخاصة بلجنة الثقافة والهوية الوطنية بالمحور الاجتماعي للحوار الوطني، والتي عقدت تحت عنوان "الثقافة والهوية الوطنية"، إن الهوية الوطنية لها روافد ومكونات كثيرة جدًا، ويجب إحلال قيم أكثر إيجابية، في إطار مؤسسي.

وواصل:"اخفقنا بالوفاء بمكونات الهوية النهضوية الوطنية والتورط في الصراعات والانحراف في الهوايات الشاذة، ولذا يجب التركيز على المكون النهضوي للهوية المصرية، والإطار الجامع للمصريين جميعا يتطلب مؤسسات تؤكد على أهمية تنمية النشء"، محذرا من التفتت الشديد للنظام التعليمي والهوية الوطنية .