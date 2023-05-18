شكرا لقرائتكم خبر عن بيتر ميمي يبرز تأثير "الاختيار" على المصريين بالخارج.. ويحذر من محدودية توزيع الاعمال الفنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المخرج بيتر ميمي، أن مسلسل الاختيار كان له تأثير هام على أبناء الجاليات المصرية بالخارج، وخاصة ممن لا يتحدثون اللغة العربية.

وقال خلال كلمته بالجلسة الثانية من الجلسات النقاشية الخاصة بلجنة الثقافة والهوية الوطنية بالمحور الاجتماعي للحوار الوطني، والتي عقدت تحت عنوان "الثقافة والهوية الوطنية"، إنه يجب الاستفادة من الأعمال الفنية في ملفات هامة، مشيرًا إلى أن التجربة التركية في المسلسلات ساهمت في رفع معدلات السياحة.

وأوضح أن هناك محدودية في توزيع الاعمال الفنية، وذلك في نطاق مصر والوطن العربي، بعكس ما تستخدمه المنصات الأجنبية التى تقدم أعمالها، مشددا على أهمية التوزيع وتوصيل الثقافة عبر الأفلام والمسلسلات إلى الخارج، وهذا يتطلب عمل شاق، وجهد كبير، وهذا الأمر له عوائد كبيرة.