شكرا لقرائتكم خبر عن خلال مناقشات الحوار الوطنى.. محمود نفادى يطالب بإقامة متحف للهوية الوطنية بالعاصمة الإدارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الكاتب الصحفى محمود نفادى، نائب رئيس حزب إرادة جيل، ممثل تحالف الأحزاب المصرية والذى يضم 42 حزبا سياسيا، أن التحالف هدفه الأساسى منذ أن تم تدشينه الحفاظ على الهوية المصرية، خاصة أن الخطر لايزال قائم فى ضوء المساعى المُتعلقة بالطمس المستمر للهوية الوطنية وخاصة من الجماعة الإرهابية.

وقال خلال كلمته بجلسة الثقافة والهوية الوطنية بالحوار الوطنى، أنه دائم على مدار السنوات الماضية أن يكون وسط رجال السياسة وبجلسة اليوم يتواجد وسط رجال الثقافة والفكر وهذه فرصة عظيمة من أجل النقاش حول ملف هام متعلق بأولويات الدولة المصرية خلال الفترة الأخيرة بشأن الهوية الوطنية.

وأكد على أنه حضر برلمان الإخوان فى 2012 ووصفه ببرلمان العصابة، من خلال كتاب نشره فى وقت سابق تضمن المساعى الخاصة بهذه الجماعة من أجل طمس الهوية المصرية، وأمام كل هذه التحديات التى تواجه هذا الملف فعلى المصريين مسئولية كبيرة فى الحفاظ على الهوية والدفاع عنها وخاصة على مستوى الإعلام وضرورة أن نكون أمام برامج جديدة تدافع عن الهوية والثقافة المصرية بدلا من التناولات التى تتم فى موضوعات تطمس الهوية.

واختتم حديثه بالتأكيد على أنه باسم التحالف يطالب بإنشاء متحف للهوية الوطنية فى العاصمة الإدارية على أن يضم شهداء مصر مؤكدا على على شكره وتقديره الكامل لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى من أجل الحوار فيما عقب رئيس الجلسة د. أحمد زايد على مقترح المتحف بأنه يمثل أهمية كبيرة ومصر بحاجة إليه.