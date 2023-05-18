شكرا لقرائتكم خبر عن جمال عبد الجواد: الإشراف القضائى فى الانتخابات قرار رائع من الرئيس ويعكس جدية الدولة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور جمال عبد الجواد، عضو اللجنة الاستشارية بالمركز المصرى للفكر والدراسات، إننا ونحن مقبلين على الانتخابات الرئاسية، وذلك وسط قرار الأشراف القضائى على الانتخابات، أرى أن هناك تحد كبير أمام اللجنة العليا للانتخابات فى السباق الرئاسى المقبل.

وأضاف فى فيديو له على صفحة المركز الرسمية على فيس بوك، أن الانتخابات الرئاسية المقبلة لها أهمية لعدة أسباب، موضحا أن منصب الرئيس هو المنصب الأعلى فى مصر والدستور يضع سلطات عالية للرئيس.

وأوضح:"لابد من تحصين الانتخابات الرئاسية المقبلة، لابد من الإشراف القضائي على الانتخابات.. هو قرار من الحكمة وقرار رائع للرئيس إنه استجاب لهذا الأمر ويعكس جدية الرئيس والدولة لإنجاز انتخابات تحظى بثقة المصريين والعالم، وأرى أن مصر ستجتاز الانتخابات المقبلة."