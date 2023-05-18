انت الان تتابع خبر الصحة: ارتفاع الإصابات المؤكدة بالحمى النزفية إلى 119 بينها 18 حالة وفاة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة سيف البدر في تصريح صحفي تابعته الخليج 365، ان "الإصابات المؤكدة بالحمى النزفية ارتفعت الى 119 حالة إضافة الى 18 حالة وفاة بعد تسجيل حالتي وفاة في واسط والمثنى".وأضاف: ان "محافظة ذي قار سجلت 35 حالة إصابة اما البصرة 18 والمثنى 10 وميسان 8 والنجف 8 بغداد الرصافة 6 وصلاح الدين 5 وبغداد الكرخ 5 وديالى والديوانية 4 وواسط وبابل 5 اما في كربلاء 3 والانبار 2 وأربيل 1حالة.

وأشار البدر الى ان حالات الوفاة توزعت على النحو التالي: "ذي قار أولا بـ 6 حالات، ثم المثنى 3، ووفاة واحدة في كل من البصرة والنجف الأشرف وديالى والديوانية وبغداد/الرصافة وواسط وبابل وأربيل وكربلاء المقدسة".

بين انه "تؤكد وزارة الصحة على الالتزام بالإجراءات الوقائية للحماية من هذه الوباء بعد ظهور الاعراض المرضية وندعو وزارة الزراعة الى مكافحة حشرة القراد الناقلة للمرض، كما ندعو وزارة الداخلية الى مراقبة تجارة المواشي بين المحافظات".