انت الان تتابع خبر الكشف عن "خطط سرية" للناتو في حال مواجهة روسيا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ووفقا لمعطيات وكالة "رويترز"، تتضمن الخطط كذلك تعزيز مستوى التنسيق بين الإدارات العسكرية للدول الأعضاء والقيادة الجماعية للتحالف، وكذلك زيادة الاستعداد القتالي لوحدات الناتو تحسبا لحالة المواجهة المحتملة مع روسيا.وفي قمة فيلنيوس، سيوافق قادة دول الحلف على "آلاف الصفحات من خطط الحرب السرية" التي تصف لأول مرة منذ الحرب الباردة كيف يخطط الحلف للرد في حالة "هجوم روسي".

وفي وقت سابق، قال رئيس اللجنة العسكرية للناتو الأدميرال روب باور، إن مثل هذه الخطط للحلف تفتح "حقبة جديدة من الدفاع الجماعي".

بدوره، أوضح القائد العام لقوات الناتو في أوروبا، الجنرال كريستوفر كافولي، أن الناتو في الواقع يتحول من تحالف تتركز مهامه على تنفيذ عمليات خارج منطقة مسؤوليته المباشرة إلى تحالف يستعد "للدفاع عن كل سنتيمتر من أراضيه".

وقال كافولي: "تهدف خططنا الإقليمية إلى حماية مناطق محددة في حلف شمال الأطلسي. فهي تدمج خطط الدفاع الوطني للدول الواقعة على خط المواجهة مع خطط الناتو، والتي ينبغي أن تحسن القدرة على نشر القوات في الوقت المناسب وفي المكان المناسب".

ولم يحدد كافولي بصراحة الطرف الذي ينوي الحلف التصدي له "لحماية كل سنتيمتر من أراضي الناتو"، لكن رئيس اللجنة العسكرية الأدميرال باور أشار إلى من يتم توجيه تعزيز الناتو في أوروبا ضده.

وقال باور: "تراقب الخدمات العسكرية للناتو، نمط العدوان المتزايد لسلوك روسيا. لقد حققنا معا أهم تعزيز منذ الحرب الباردة ، لكن هذا العمل لم يكتمل بعد".