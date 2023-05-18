وصول الرئيس السوري إلى جدة لحضور القمة العربية

وحمّل الأسد السفير السديري تحياته وشكره للعاهل السعودي على الدعوة، مؤكدا أن انعقاد القمة العربية المقبلة في السعودية سيعزز العمل العربي المشترك لتحقيق تطلعات الشعوب العربية.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012