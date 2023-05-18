شكرا لقرائتكم خبر عن "محلية النواب" توافق على موازنة محافظة قنا للسنة المالية 23/24 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافقت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني خلال اجتماعها، اليوم الخميس، على مشروع موازنة محافظة قنا للعام المالى 2024/2023 ، وذلك بحضور محافظ قنا اللواء أشرف الداودى.

وأشاد السجينى بتوجيهات رئيس الجمهورية بدعم مخصصات العاملات المعيلات في الموازنة العامة الخاصة بوحدات الجهاز الإدارى، مؤكداً بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي دائما ما يستشعر هموم وأولويات المواطن وعلى رأسهم المرأة المصرية العاملة التي تعيش عصرها الذهبي في ظل قيادة الرئيس.

وهاجم السجيني خلال اجتماع اللجنة اليوم الخميس، بحضور اللواء أشرف الداودي محافظ قنا ، توجهات وزارة المالية بوجود مخصصات للتدريب في بعض الجهات وهدم استغلالها، مؤكدا بأن هذا يأتي ضمن سلسلة خطوات غير جيدة تنتهجها وزارة المالية، متهماً الوزارة بالفشل وأن سياستها الخاطئة هي السبب فيما نحن فيه ، وللأسف الرقم كاشف للحقيقه ولايكذب فالوزارة هدفها جمع الضرائب، بدون إيجاد حلول واقعيه علي أرض الواقع.

من جهته أكد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا بأنه يعمل علي إيجاد حلول داعمه لموازنة المحافظة من خلال عوائد الأصول التى وصلت إلي 9 ملايين جنيه، ولدينا مشروعات إنتاجية، وطورنا الأعلاف والمجازر، مؤكداً أن الأصول سوف تزيد والأسواق سوف تزيد حصيلة المحافظة.

وتابع الداودي بأن المحافظة تعاقدت مع وكالة إعلامية بعقود ممتازة لصالح المحافظة بتحصيل 85% من العقود لصالح المحافظة والـ15% لصالح الوكيل.