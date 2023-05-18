شكرا لقرائتكم خبر عن حزب حماة الوطن: بداية مبشرة بجلسات الحوار الوطنى وجدية فى تنفيذ المقترحات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تابع حزب حماة الوطن، برئاسة الفريق جلال الهريدي، الجلسات الأولى للحوار الوطني والتى تشهد زخما كبيرا ومشاركة واسعة من كافة طوائف الشعب المصري.

وأضاف حماة وطن أن بداية جلسات الحوار مبشرة، لاسيما وأنها لم تضع أي خطوط حمراء حول أي ملفات من شأنها النهوض بكافة الأوضاع السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية، وغيرها من الملفات التى تهم الوطن والمواطنين.

وقال إنه منذ انطلاق جلسات الحوار الوطني تم فتح جميع الملفات بشفافية ووضوح، وعرض الجميع وجهات النظر في كافة القضايا المطروحة، والتى بلا شك ستجد حلولا موضوعية على أرض الواقع.

واستطرد: "التنوع الكبير من المشاركين في جلسات الحوار، خصوصا من السلطة التشريعية ممثلة في مجلس النواب، ومجلس الشيوخ، وكذلك السلطة التنفيذية يؤكد الجدية في تنفيذ المقترحات المقدمة وترجمة حقيقية لاستكمال خطوات الوصول إلى الجمهورية الجديدة.