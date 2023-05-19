شكرا لقرائتكم خبر عن محلية النواب توصى بتغيير مسمى تخصيص استاد نجع حمادى إلى ملاعب مركز شباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوصت لجنة الإدارة المحلية برئاسة النائب أحمد السجيني خلال اجتماعها اليوم الخميس، بتقديم مديرية الشباب والرياضه بمحافظة قنا، طلبا رسميا لتغيير مسمى استاد "نجع حمادي الرياضي" إلى ملاعب تابعه لمركز شباب نجع حمادي لفض الاشتباك الواقع.

وطالبت النائبة رحاب الغول محافظة قنا بإدراج أعمال تطوير استاد نجع حمادي الرياضي بالخطة الاستثمارية للمحافظة بالرغم من أنه يخدم 5 مراكز بالمحافظة، ويُعد المتنفس الوحيد للشباب، حيث تم هدم السور ومدرجات الملعب منذ فترة، مع العلم أنه يوجد به ملعب رئيسي وحمام سباحة، ومن الممكن الاستفادة من الاستاد في تعظيم موارد المحافظة بإنشاء محلات في السور الخاص به وتأجيرها.

من جانبه أكد أشرف أنور، رئيس مجلس ومدينة نجع حمادي بقنا، أن الاستاد مقام على مساحة حوالى 1600 متر، وأن المحافظ اللواء أشرف الداودي لا يألو جهدا في تقديم الدعم الشامل لكل الأنشطة الشبابية والرياضة، بالإضافة إلى الدعم، لكل القيادات التنفيذية فى الوحدات المحلية لتنفيذ خطة القيادة السياسية في الجمهورية الجديدة.

من جهته علق إيهاب الإبياري مدير عام الإنشاءات بوزارة الشباب والرياضة أن هناك قرارا صدر من دولة رئيس الوزراء بإنشاء استاد نجع حمادى، وأن هناك إشكالية قائمة لا بد من حلها، أن الموجود على أرض الواقع هو مركز شباب نجع حمادى ويتطلب تغيير الوصف في التخصيص الحكومى.

من جهته، أكد الدكتور عمرو موسي مدير مديرية الشباب والرياضة بقنا أن المحافظة داعمة لجهود الشباب والرياضة بشكل كبير، وأنه تم الانتهاء من عدد من مراكز الشباب بالمحافظة بنسبة 80%.

وتابع مدير مديرية الشباب والرياضة بقنا أن يوم الأحد سيكون هناك خطاب على مكتب محافظ قنا، بطلب لتغيير مسمى التخصيص من استاد نجع حمادي الرياضي إلى ملاعب مركز شباب نجع حمادى، حتى يتسنى اتخاذ الإجراءات الفورية للبدء في العمل.