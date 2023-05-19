شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير لمجلس الشيوخ : مبيعات الدواء خلال عام 2023 تصل 142.5 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يناقش مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة يوم الأحد القادم برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، حيث يناقش تقرير اللجنـة المشـتركة مـن لجنـة الصـحة والسكان، ومكاتـب لـجـان الشـئون الدستورية والتشريعية، الشئون الماليـة والاقتصادية والاستثمار، و الصـناعة والتجـارة والمشـروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهيـة الصـغر بشـأن"استراتيجية مستقبل قطـاع الـدواء تماشـيا مـع رؤيـة الدولة المصرية للتنميـةالمستدامة 2030 عـن الدارسـة المقدمـة مـن النائب الدكتور محيـى حـافظ وعـدد مـن أعضـاء لجنـة الصـحة والسكان بشـأن: "سبل دعـم الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية (المشكلات – الرؤى)

واشار التقرير الى ان استهلاك سوق الدواء في مصربلغ 9.3 مليار جنيه في عام ٢٠٠٦ و وصل الى 63 مليارجنيه عام ٢٠١٨ ثم ارتفع الى 80 مليار جنيه عام ٢٠١٩ ثم تصاعدت الى 90 مليار جنيه عام۲۰۲۰ ثم الی ۱۲۲٫۷ مليار جنيه عام ٢٠٢٢، ومن المتوقع أن تصل مبيعات الدواء خلال عام ٢٠٢٣ الى ١٤٢.٥ مليار جنيه، و ذكر ان مصر تغطى احتياجاتها من الدواء بنسبة ٩٢% حين تستورد 8% وذلك من حيث الوحدات المباعة، أما بالنسبة للقيمة فتغطي مصر الإنتاج المحلي 65% ويتم استيراد 35% من احتياجات السوق المحلى (الأدوية البيولوجية وأدوية الأورام والمستحضرات الدوائية الحديثة والتي تتمتع بحماية الملكية الفكرية).

وكشف التقرير عن تزايد معدل استهلاك الفرد من الدواء في مصر سنوياً حيث بلغ معدل الانفاق في عام 1953 نحو ۲۲ قرشاً ليصل الى ٩٦١ جنيه في عام ٢٠٢٢.

واشار التقرير الى ان صادرات مصر إلى دول العالم من القطاعات الطبية الثلاثة (أدوية - مستلزمات طبيةمستحضرات تجميل) شهدت ارتفاع كبير خلال عامي (۲۰۲۲،۲۰٢١)، حيث بلغت الصادرات الطبية حوالي 696مليون دولار في عام ٢٠٢١، وارتفعت إلى ٩٦٤ مليون دولار عام۲۰۲۲ حيث تصدر مصر منتجاتها الطبية لأكثر من 150 دولة حول العالم ومعظم صادراتها إلى الدول العربية ودول الإتحاد الأوروبي.