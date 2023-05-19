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ميسي والهلال.. حديث جديد عن حسم الصفقة

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بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-456420-638200389601931483.jpg

2023-05-18 | 22:36

ميسي والهلال.. حديث جديد عن حسم الصفقة

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أوشك نادي الهلال السعودي، على حسم صفقة الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي، المتوقع رحيله عن باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الحالي.
وينتهي عقد البرغوث مع النادي الفرنسي في حزيران المقبل، وهناك تقارير تؤكد اتخاذه قرار الرحيل بلا رجعة.

وبحسب صحيفة "المدينة" ، فإن ليونيل ميسي حسم أمره، وقرر التوقيع للهلال في صفقة انتقال حر هذا الصيف.


وأشارت إلى اتفاق اللاعب مع مسؤولي الهلال، على كافة التفاصيل الخاصة بتعاقده خلال زيارته الأخيرة للمملكة العربية السعودية.

وأكدت "لم يتبق سوى الإعلان الرسمي عن الصفقة مع نهاية الموسم الحالي، وسيشهد إعلان التوقيع عدة اتفاقات أخرى".

وكانت بعض التقارير، قد أفادت في الساعات الماضية، بأن الهلال رفع عرضه إلى ميسي، ليشمل حصوله على راتب سنوي يقدر بنصف مليار يورو.

وبذلك، يتفوق الهلال على ، الذي يحاول جاهدا إعادة ميسي إلى ملعب الكامب نو، بعد عامين فقط على رحيله.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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