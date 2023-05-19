ميسي والهلال.. حديث جديد عن حسم الصفقة

وينتهي عقد البرغوث مع النادي الفرنسي في حزيران المقبل، وهناك تقارير تؤكد اتخاذه قرار الرحيل بلا رجعة.

وبحسب صحيفة "المدينة" السعودية، فإن ليونيل ميسي حسم أمره، وقرر التوقيع للهلال في صفقة انتقال حر هذا الصيف.



وأشارت إلى اتفاق اللاعب مع مسؤولي الهلال، على كافة التفاصيل الخاصة بتعاقده خلال زيارته الأخيرة للمملكة العربية السعودية.

وأكدت "لم يتبق سوى الإعلان الرسمي عن الصفقة مع نهاية الموسم الحالي، وسيشهد إعلان التوقيع عدة اتفاقات أخرى".

وكانت بعض التقارير، قد أفادت في الساعات الماضية، بأن الهلال رفع عرضه إلى ميسي، ليشمل حصوله على راتب سنوي يقدر بنصف مليار يورو.

وبذلك، يتفوق الهلال على برشلونة، الذي يحاول جاهدا إعادة ميسي إلى ملعب الكامب نو، بعد عامين فقط على رحيله.