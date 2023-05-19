شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عقوبات غربية جديدة في قمة "مجموعة السبع" تستهدف روسيا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أُعلن يوم الجمعة عن عقوبات أمريكية جديدة تستهدف "آلة الحرب" الروسية في إطار جهود قمة "مجموعة السبع" في اليابان لتشديد الخناق على موسكو، وفق ما أفاد مسؤول أمريكي رفيع.

وقال المسؤول للصحفيين في هيروشيما إن "جميع الدول الأعضاء في مجموعة السبع تستعد لفرض عقوبات جديدة وقيود على التصدير".

ولم يناقش المسؤول خطط أعضاء المجموعة الآخرين، لكنهم مع حزمة أمريكية "أساسية" من العقوبات سوف "سيجعلون من الصعب على روسيا الحفاظ على آلة الحرب الخاصة بها".

وأضاف المسؤول أن الإجراءات الأمريكية ستهدف إلى "تقييد وصول روسيا إلى حد كبير إلى المنتجات الهامة لقدراتها القتالية".

وتعاني روسيا حاليًا من وطأة عقوبات غير مسبوقة فرضتها دول غربية عليها بسبب غزوها لأوكرانيا.

وبعد مرور أكثر من عام على الغزو، لا تزال الولايات المتحدة مع شركائها في "مجموعة السبع" تتطلع إلى التضييق على مصادر الدخل الرئيسية لموسكو مثل صادرات الطاقة.

وكشف المسؤول الأمريكي أن نحو 70 كيانًا في روسيا ودولًا أخرى لم يحددها ستُمنع من تلقي الصادرات الأمريكية. كما ستفرض نحو 300 عقوبة جديدة على "أفراد وكيانات وسفن وطائرات".

والكيانات المستهدفة تنتشر "عبر أوروبا والشرق الأوسط وآسيا".

وقال المسؤول، الذي يدرك أن روسيا تعمل جاهدة للالتفاف على العقوبات، إن الإجراءات الأمريكية ستحرص على "إغلاق ثغرات التهرب".

وفي محاولة لتكثيف الضغوط على مصادر الثروة الروسية الرئيسية، ستواصل الولايات المتحدة "الضغط على كل من القطاع المالي، إضافة إلى قدرات روسيا على إنتاج الطاقة على المديين المتوسط والطويل، والأهم من كل ذلك مواصلة شل أصولها السيادية".

وأشار المسؤول إلى وجود وحدة قوية بين دول مجموعة السبع خلال القمة.

وقال: "ستشهدون اتخاذ خطوات جديدة لعزل روسيا اقتصاديا وإضعاف قدرتها على شن حروب"، مضيفا "ستكون هناك إجراءات لدعم تلك المبادئ سيتم تفصيلها في بيان أوكرانيا" الذي سيصدر عن القمة.

وأكد المسؤول أن العقوبات الأمريكية "ستعمل على مواءمة اجراءاتنا بشكل أوثق مع تلك التي يفرضها الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة لضمان أكبر قدر ممكن من التنسيق بين دول مجموعة السبع".

من جهته، قال المستشار الألماني أولاف شولتس للصحفيين لدى وصوله إلى اليابان لحضور القمة إن دول المجموعة ستشدد العقوبات على روسيا أكثر من أجل منع الالتفاف على هذه القيود.

وأضاف شولتز أن تشديد العقوبات سيكون بطريقة جيدة وعملية.

بالتوازي مع ذلك، ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز"، الأحد، نقلًا عن مسؤولين مشاركين في المفاوضات أن مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي سيحظران واردات الغاز الروسي عبر المسارات التي قطعت فيها موسكو الإمدادات.

وقالت الصحيفة إن القرار، الذي من المقرر أن يضع قادة مجموعة السبع اللمسات النهائية عليه في قمة الجمعة في مدينة هيروشيما اليابانية، سيمنع استئناف صادرات الغاز عبر خطوط الأنابيب الروسية إلى دول مثل بولندا وألمانيا، إذ قطعت موسكو الإمدادات في العام الماضي.