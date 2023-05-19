شكرا لقرائتكم خبر عن محاذير هامة بقانون الإسكان الاجتماعي عند تويثق وحدتك بالشهر العقاري..تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نص قانون رقم 93 لسنة 2018، حول قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، على محاذير محددة عند توثيق وحدتك السكنية أو قطعة الأرض المخصصة لك، بموجب الاشتراطات التي أعلن عنها صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، حيث حسمت المادة الخامسة من القانون هذه الإشكالية في خطوات التوثيق.

وقد حظرت على مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، الشهر أو التسجيل أو التسجيل العيني أو التصديق أو إثبات التاريخ على التصرفات أو إجراء التوكيلات أو التنازلات أو إجراء أي معاملات على وحدات أو أراضي برنامج الإسكان الاجتماعي، خلال مدة زمنية مدة 5 سنوات، إلا بعد موافقة مجلس إدارة الصندوق، وذلك فيما عدا تسجيل الوحدة أو الأرض باسم المستثمر.

كما حظر القانون على مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، تسجيل صحف الدعاوى إلا بعد موافقة كتابية من مجلس إدارة الصندوق بالنسبة للوحدات السكنية، وموافقة كتابية من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالنسبة لقطع الأراضي.