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13 اجتماعا على مائدة لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب الأسبوع المقبل

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القاهرة - سامية سيد - أعلن النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن اللجنة ستعقد ثلاثة عشر اجتماعًا الاسبوع القادم وذلك على النحو التالي:

الاجتماع الأول والثانى والثالث والرابع : يوم الإثنين الموافق 22/5/2023 ، وذلك لنظر ومناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء للجهات الآتية :

1- (ديوان عام وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي – الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي – الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي)

2 - (ديوان عام وزارة الصحة والسكان – هيئة الدواء المصرية – الهيئة العامة للتأمين الصحي) 

3 -(الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية – الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية- أمانة المراكز الطبية المتخصصة)

4- (ديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني - هيئة الأبنية التعليمية – الأكاديمية المهنية للمعلمين ) وذلك عن العام المالي 2023/2024.

وأضاف أن الاجتماع الخامس والسادس والسابع يوم الثلاثاء الموافق 23/5/2023، و يخصص لنظر ومناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء للجهات الاتية (ديوان عام وزارة التعليم العالى والبحث العلمى -–  مكتب وزير الدولة لشئون البحث العلمي، (جامعة القاهرة، جامعة عين شمس، جامعة طنطا، جامعة الوادى الجديد) بالإضافة إلى (ديوان عام وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية – هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة – الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي) وذلك عن العام المالى 2023/2024.  

أما الاجتماع الثامن والتاسع والعاشر يوم الأربعاء الموافق 24/5/2023، لنظر ومناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء للجهات الاتية (ديوان عام وزارة التموين والتجارة الداخلية – جهاز حماية المستهلك – الهيئة القومية لسلامة الغذاء) (الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة – الهيئة العامة للتنمية الصناعية – الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية – هيئة تنمية الصعيد) لديوان عام وزارة الشباب والرياضة وذلك عن العام المالى 2023/2024

 وقال سالم أن الاجتماع الحادى عشر ويعقد يوم الخميس الموافق 25 /5/2023 لنظر ومناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء للجهات الآتية (ديوان عام وزارة التضامن الاجتماعى " قطاع الشئون الاجتماعية - الهيئة القومية للتامين الاجتماعى – الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج) عن العام المالى 2023/2024.  

 والاجتماع الثانى عشر: الساعة يوم الخميس أيضا لنظر ومناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء للجهات الاتية (ديوان عام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة - هيئة تنمية استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة) عن العام المالى 2023/2024.  

الاجتماع الثالث عشر: الساعة الثانية بعد ظهر يوم الخميس الموافق 25 /5/2023 لنظر ومناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء للجهات الاتية (ديوان عام وزارة النقل - الهيئة القومية لسكك حديد مصر – الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البري- الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة) عن العام المالى 2023/2024.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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