انت الان تتابع خبر مقابل 6700 دولار.. تعرف على أغلى آيس كريم في العالم والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - في 25 أبريل، سجلت موسوعة غينيس للأرقام القياسية، آيس كريم سيلاتو الجديد الغني بالبروتين، كأغلى آيس كريم في العالم. يتكون من قاعدة مخملية مصنوعة من الحليب ونوعين من الجبن وصفار البيض وكراث الساكي ويعلوها جبنة بارميجيانو والكمأ الأبيض وزيت الكمأة وورق الذهب.

يأتي أغلى آيس كريم في العالم معبأ في صندوق أسود أنيق. يتضمن ملعقة معدنية مصنوعة يدويًا باستخدام التقنيات والمواد المستخدمة في بناء المعابد والأضرحة. يتوفر آيس كريم بياكويا بسعة 130 مل حاليًا على موقع سيلاتو مقابل 880 ألف ين (6700 دولار).

وأوضحت موسوعة غينيس للأرقام القياسية أن سعر الآيس كريم الرسمي (873.400 ين ياباني) وهذا السعر لا يشمل الملعقة. على ما يبدو، فإن الكمأة البيضاء المستخدمة في صنع هذا الآيس كريم المميز تأتي من ألبا بإيطاليا وهي جزء من مجموعة عالية الجودة بسعر 2 مليون ين (14900 دولار).

يوصي سيلاتو بترك الآيس كريم يلين قليلاً قبل التقديم، لدرجة أن الملعقة المعدنية المضمنة تدخله بسهولة. ثم اخلط زيت الكمأة المتضمن للحصول على نكهة قوية واستمتع.

من أكثر المكونات إثارة للاهتمام لأغلى أنواع الآيس كريم في العالم هو شراب الساكي وهو بقايا من إنتاج الساكي المعروف بطعمه الفاكهي وقوامه الشبيه بالمعجون. ولا يحتوي آيس كريم بياكويا على تاريخ انتهاء صلاحية ولكن إذا كنت تستطيع إنفاق 6700 دولار على آيس كريم بحجم 130 مل، يوصي سيلاتو بتناوله في غضون 10 أيام للاستمتاع بمذاقه وملمسه على أكمل وجه.