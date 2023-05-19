انت الان تتابع خبر إيران تعلن إعدام 3 أشخاص بعد إدانتهم في الاحتجاجات الأخيرة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأضافت أن مجيد كاظمي وصالح ميرهاشمي وسعيد يعقوبي أعدموا في مدينة أصفهان بوسط إيران.

وذكرت أن الرجال الثلاثة ضالعون في مقتل اثنين من أفراد قوة الباسيج شبه العسكرية ورجل أمن.

ودعت وزارة الخارجية الأمريكية، أمس الخميس، إيران إلى العدول عن تنفيذ أحكام الإعدام بحق الأشخاص الثلاثة على خلفية مشاركتهم في احتجاجات مناهضة للحكومة، بعد وفاة شابة إيرانية كردية العام الماضي في حجز للشرطة.



وكان الأشخاص الثلاثة كتبوا، يوم الأربعاء، رسالة موجهة إلى الشعب الإيراني من داخل السجن، خاطبوا خلالها المواطنين بالقول: "لا تسمحوا لهم بقتلنا".