شكرا لقرائتكم خبر عن 3.5 مليار جنيه دعم توصيل الغاز للمنازل فى موازنة 2024/2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبلغ تقديرات دعم توصيل الغاز الطبيعى للمنازل نحو 3 مليارات و500 مليون جنيه في مشــروع الموازنة العامة للدولة للسـنة المالية 2024/2023، وهو ذات المبلغ المخصص لهذا الغرض بموازنة السنة المالية 2023/2022.

ويستهدف مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2023 الانتهاء من توصيل الغاز الطبيعي للأسر المستهدفة بما يؤدى إلى تخفيض دعم المواد البترولية الموجه لأنبوبة البوتاجاز.

وتبلغ تقديرات دعم برنامج صندوق تمويل المركبات نحو 400 مليون جنيه في مشـروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2023 لاستكمال تمويل المشروع القومي لإحلال المركبات لتعمل بالغاز الطبيعي بدلاً من السولار والبنزين.

ووفقا للبيان المالى الذى قدمه وزير المالية لمجلس النواب بلغت الإعتمـادات المقـدرة لاستخدامات الموازنـة العامـة نحـو2و349و4 مليار جنيه موزعة بين المصروفات البالغة نحو 2.990.9 ملیارجنيه ومتطلبات حيازة الأصول المالية البالغة نحو 42.4 مليار جنيه وأخيراً سداد القروض المحلية والأجنبية البالغة نحو 1.315.9 مليار جنيه

ويقابل ذلك بالضرورة وبذات القدر الموارد العامة للدولة المستهدفة موزعة بين الإيرادات العامة من ضرائب ومنح وايرادات أخرى والبالغة نحو 1و142و2 مليار جنيه، والمتحصلات من حيازة الأصول المالية البالغة نحو 66.8 مليار جنيه، ثم الإقتراض من خلال الأوراق المالية بالأذون والسندات وغيرها المقدر بنحو 2.140 مليار جنيه.

يذكر أن وزير المالية القى أمام مجلس النواب البيان المالى حول مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 23/24 وتعقد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اجتماعات مكثفة لمناقشة الموازنة العامة وخطة التنمية، وذلك لاعداد تقرير عنها يعرض على مجلس النواب لمناقشته وإقرار الموازنة قبل فض المجلس.