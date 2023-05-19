شكرا لقرائتكم خبر عن للمقبلين على الزواج.. تعرف على مدة صلاحية الشهادات الطبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان إنه لا داع للتلاعب في الشهادة أو تزويرها، لأنها في مصلحتهم، لافتا الى أن عقوبة تزوير الشهادة الصحية تصل إلى السجن 23 سنة وفقا لقانون العقوبات.

-يجري ربط شهادات الزواج بمجمع الوثائق الذكية، ليكون الفحص الطبي إلكتروني لا يمكن تزويره أو التلاعب به.

-نتيجة الفحص الطبي تظهر فى غضون 14 يومًا من تاريخ إجراء الفحوصات، وصالحة لمدة 6 اشهر، ولن يعمل بالشهادات القديمة مرة أخرى، والشهادات المميكنة هي المعمول بها فى أوراق الزواج، ونتائج التحاليل يطلع عليها كل فرد بمفرده.