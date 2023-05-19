لحظة وصول الرئيس الأوكراني إلى السعودية للمشاركة في القمة العربية (فيديو)

الشارقة - اميمة ياسر -

وصل الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، صباح اليوم الجمعة، إلى جدة، لحضور القمة العربية.

ووفقا لقناة "العربية" الإخبارية، فقد وصل الرئيس الأوكراني إلى جدة بطائرة فرنسية أقلعت من بولندا.

وكانت وسائل إعلامية قد ذكرت أن زيلينسكي، سيشارك في القمة العربية المقرر انعقادها فى جدة اليوم، الجمعة.

وبحسب ما أوردت "سكاى نيوز" نقلا عن وكالة "رويترز"، فإنه من المقرر أن يغادر زيلينسكي جدة مباشرة عقب انتهاء القمة متوجها إلى هيروشيما باليابان للمشاركة فى أعمال قمة السبع التى تنطق اليوم أيضا .

وفي السياق، أكد دبلوماسيان عربيان لشبكة "سي إن إن" أن الرئيس الأوكراني سيحضر قمة جامعة الدول العربية في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، الجمعة.

يشار إلى أن حضور زيلينسكي يأتي في الوقت الذي يستمر فيه الغزو الروسي لأوكرانيا، منذ أكثر من عام مع ترقب لعملية مضادة للقوات الأوكرانية ضد القوات الروسية يتم التحضير لها وفقا لزيلينسكي.

وتحتضن مدينة جدة السعودية، اليوم الجمعة، أعمال القمة العربية في دورتها الثانية والثلاثين، بحضور قادة وزعماء الدول العربية، في مقدمتهم الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وتعقد القمة للمرة الأولى منذ 12 عاما بمشاركة الرئيس السورى بشار الأسد لأول مرة منذ تجميد عضوية بلاده في العام 2011.