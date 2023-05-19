انت الان تتابع خبر الأرض على موعد مع عاصفة مغناطيسية طويلة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وتبعا لتوقعات بعض الخبراء فإن "نهاية هذا الأسبوع ستكون مستقرة نوعا ما إذ من المتوقع أن تكون التقلبات في المجال المغنطيسي الأرضي في حدود نقطة أو نقطتين، ولكن بعد فترة الهدوء هذه ستؤثر على الأرض عاصفة مغناطيسية طويلة، وستتبدأ تأثيراتها من مساء الاثنين 22 أيار".وطوال نهار الاثنين المقبل تبعا للتوقعات من المفترض أن تكون شدة تأثير العاصفة المغناطيسية بمعدل نقطتين، ومساء ذلك اليوم من المفترض أن تزداد هذه الشدة لتصبح بمعدل أربع نقاط، وسيستمر تأثير العاصفة طوال يوم الثلاثاء 23 أيار.

وأشار بعض الخبراء أيضا إلى "أن العاصفة المغناطيسية قد تصل شدتها إلى مستوى جديد يوم الأربعاء 24 أيار، إذ ستبلغ قوتها 5 نقاط، أي ما يعادل عاصفة مغناطيسية شديدة التأثير، وستنخفض تأثيرات العاصفة قليلا يوم الخميس 25 أيار".

وطوال يومي الخميس والجمعة 25 و26 أيار الجاري من المفترض أن تكون قوة الاضطرابات المغناطيسية الأرضية ضمن معدل أربع نقاط، ومساء الجمعة من المفترض أن تنخفض هذه الشدة إلى مستوى 3 نقاط.

