انت الان تتابع خبر تأكيداً لما نشرته السومرية.. اعتقال مجموعة من "جماعة القربان" في ذي قار والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الوكالة في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "حسب توجيهات وزير الداخلية في متابعة الحركات والجماعات المنحرفة، والخارجين عن القانون، وبعملية استندت إلى معلومات دقيقة، تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، من إلقاء القبض على أربعة متهمين من ما تسمى جماعة القربان في قضاء سوق الشيوخ بمحافظة ذي قار".
وأضاف البيان انه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين وإحالتهم الى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات اللازمة".
وأضاف البيان انه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين وإحالتهم الى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات اللازمة".
وأشار الى أن "وزارة الداخلية أخذت على عاتقها متابعة الجماعات المنحرفة، والخارجين عن القانون، والعمل على بسط الأمن والاستقرار، وتحقيق السلم المجتمعي".
وفي وقت سابق، من يوم أمس الخميس أفاد مصدر امني، بالقبض على على 4 اشخاص ينتمون لمجموعة "القربان" في الناصرية مركز ذي قار,
وقال المصدر لـ الخليج 365، ان "القوات الامنية في قضاء سوق الشيوخ القت القبض على اربعة اشخاص من مجموعة ( القربان)".