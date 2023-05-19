انت الان تتابع خبر تأكيداً لما نشرته السومرية.. اعتقال مجموعة من "جماعة القربان" في ذي قار والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الوكالة في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "حسب توجيهات وزير الداخلية في متابعة الحركات والجماعات المنحرفة، والخارجين عن القانون، وبعملية استندت إلى معلومات دقيقة، تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، من إلقاء القبض على أربعة متهمين من ما تسمى جماعة القربان في قضاء سوق الشيوخ بمحافظة ذي قار".وأضاف البيان انه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين وإحالتهم الى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات اللازمة".

وأشار الى أن "وزارة الداخلية أخذت على عاتقها متابعة الجماعات المنحرفة، والخارجين عن القانون، والعمل على بسط الأمن والاستقرار، وتحقيق السلم المجتمعي".