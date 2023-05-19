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هزة أرضية تضرب السليمانية

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بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للهيئة، ورد لـ الخليج 365، أن "الهزة الأرضية سجلت في تمام الساعة 09:29:09 صباح هذا اليوم بالتوقيت المحلي وقد بلغت قوتها (3،2) درجات ،حيث تبعد (4) كم غرب مركز محافظة السليمانية".

وأضاف أن "الهزة لم يثبت الشعور بها من قبل المواطنين، ولم تردنا أي خسائر تذكر".

ودعت الهيئة وفقاً للبيان "المواطنين الى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الإشاعات والأخبار الكاذبة والالتزام بالوصايا الزلزالية والصادرة من الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي".
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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