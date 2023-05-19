انت الان تتابع خبر هزة أرضية تضرب السليمانية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للهيئة، ورد لـ الخليج 365، أن "الهزة الأرضية سجلت في تمام الساعة 09:29:09 صباح هذا اليوم بالتوقيت المحلي وقد بلغت قوتها (3،2) درجات ،حيث تبعد (4) كم غرب مركز محافظة السليمانية".

وأضاف أن "الهزة لم يثبت الشعور بها من قبل المواطنين، ولم تردنا أي خسائر تذكر".



ودعت الهيئة وفقاً للبيان "المواطنين الى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الإشاعات والأخبار الكاذبة والالتزام بالوصايا الزلزالية والصادرة من الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي".