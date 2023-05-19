انت الان تتابع خبر الإطاحة بمتهم بالقتل العمد في البصرة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "مفارز قسم مكافحة الإجرام في البصرة من إلقاء القبض على متهم بارتكاب جريمة قتل في قضاء الفاو، مطلوب قضائيا وفق أحكام المادة ٤٠٦ من قانون العقوبات ". وأضاف البيان، أن "العملية تمت من خلال تشكيل فريق عمل مختص من قسم مكافحة الإجرام في البصرة، وبعد جمع المعلومات والتحري وتحديد محل تواجده، تم إلقاء القبض عليه، ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وإحالته الى القضاء لينال جزاءه العادل".

