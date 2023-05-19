شكرا لقرائتكم خبر عن "ثقافة النواب" تناقش مشروعى قانونين خطة التنمية والموازنة العامة للثقافة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب 4 اجتماعات، يوم الأحد المقبل، لمناقشة مشروعي قانونين خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة للعام المالي 2023/ 2024 فيما يخص قطاعات وزارة الثقافة: (الهيئة العامة لقصور الثقافة - صندوق التنمية الثقافية – صندوق تمويل نشاط مشروعات دار الأوبرا - البيت الفني للموسيقى ودار الأوبرا).

وتناقش اللجنة أيضا مشروعي قانونين خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة للعام المالي 2023/ 2024 فيما يخص قطاعات وزارة الثقافة: (مكتبة مصر العامة الرئيسية – صندوق مكتبات مصر العامة – الجهاز القومي للتنسيق الحضاري – المركز القومي للترجمة – قطاع الفنون التشكيلية).