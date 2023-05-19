لماذا يتواجد الرئيس الأوكراني في القمة العربية بالسعودية؟

الشارقة - اميمة ياسر -

وصل الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم الجمعة، إلى جدة بطائرة فرنسية أقلعت من بولندا.

وصرح زيلينسكي، وفقا لما نقله موقع "مصراوي"، بأنه سيجتمع مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في أول زيارة يقوم بها إلى المملكة.

وأضاف الرئيس الأوكراني أن السعودية تضطلع بدور مهم وأنه مستعد لنقل التعاون معها إلى مستوى جديد، أن زيارته للسعودية ستتناول موضوعات بينها التعاون في مجال الطاقة.

كما صرح زيلينسكي بعد وصوله إلى السعودية بأن أولوياته هي مناقشة صيغة السلام الأوكرانية لإنهاء الحرب الروسية على بلاده، وحماية المسلمين في أوكرانيا، وعودة السجناء السياسيين من شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا.

وبحسب ما أوردت "سكاى نيوز" نقلا عن وكالة "رويترز"، فإنه من المقرر أن يغادر زيلينسكي جدة مباشرة عقب انتهاء القمة العربية متوجها إلى هيروشيما باليابان للمشاركة فى أعمال قمة السبع التى تنطق اليوم أيضا .

وتحتضن مدينة جدة السعودية، اليوم الجمعة، أعمال القمة العربية في دورتها الثانية والثلاثين، بحضور قادة وزعماء الدول العربية، في مقدمتهم الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وتعقد القمة للمرة الأولى منذ 12 عاما بمشاركة الرئيس السورى بشار الأسد لأول مرة منذ تجميد عضوية بلاده في العام 2011.