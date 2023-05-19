انت الان تتابع خبر الرئيس الأوكراني أمام القمة العربية: أناشدكم حماية شعبنا والجالية الأوكرانية المسلمة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأشار زيلينسكي في كلمته خلال افتتاح أعمال الدورة الثانية والثلاثين لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في جدة، إلى "مواصلة قتالنا من أجل حماية بلادنا وأدعوكم لحماية شعبنا بما في ذلك المسلمين في بلادنا"، مشدداً على أن "أوكرانيا لن تستسلم ولن تخضع لأي محتل أجنبي".وأضاف: "أشكر السعودية على دورها في الوساطة من أجل الإفراج عن الأسرى الأوكرانيين في الحرب"، مؤكداً العمل "من أجل إطلاق سراح أسرانا ونشيد بأي جهود للوساطة في تحقيق ذلك".

وتابع: "سنواصل القتال من أجل استعادة أراضينا ولا يمكن لأي دولة أن تتخلى عن شبر من أرضها"، مردفا: "لم نختر الحرب لكننا راسخون وأقوياء لأن الحق بجانبنا".

وأعلن الرئيس الأوكراني، أن بلاده ترحب "باستثمارات الدول العربية".

