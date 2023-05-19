انت الان تتابع خبر في قمة العرب.. ملك الأردن: ندعم خطوات إعادة دور العراق في المنطقة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الملك الأردني، في كلمته خلال افتتاح أعمال الدورة الثانية والثلاثين لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في جدة، "ندعم العراق ومبادرات العمل العربي من أجل الحفاظ على أمنه واستقراره، كما ندعم خطوات الحكومة العراقية لإعادة دور العراق بالمنطقة".وأشار إلى أن "القضية الفلسطينية قضيتنا المركزية ونعمل من أجل حصول الفلسطينيين على دولتهم عبر سلام عادل"، لافتاً إلى أن "حل الدولتين هو الفرصة الوحيدة والبديل عن ذلك سيضع المنطقة على طريق الصراع المستمر".

وشدد على "تكريس كل الجهود لحماية القدس والمقدسات ونصر على توحيد العمل العربي من أجل ذلك"، لافتاً إلى أنه "لا يمكن للسلام في الشرق الأوسط أن يتحقق مع استمرار بناء المستوطنات وتهجير الفلسطينيين".

