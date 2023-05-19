شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. "تضامن النواب" تناقش الموازنة العامة لوزارة التضامن للعام المالى 23/24 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تجتمع لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، بمجلس النواب، غدا السبت، لمناقشة مشروعي خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة للعام المالي 2023/2024، فيما يخص وزارة التضامن الاجتماعي، بقطاع الحماية الاجتماعية، ومديريات التضامن الاجتماعي بالمحافظات، بحضور الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، ووجهت اللجنة الدعوة إلى وزارة التنمية المحلية، وزارة المالية، وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

كما تناقش اللجنة مشروعي خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة للعام المالي 2023/2024، فيما يخص صندوق قادرون باختلاف.

وتناقش أيضا مشروعي خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة للعام المالي 2023/2024، فيما يخص الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي، حيث تم توجيه الدعوة إلى الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي، وزارة المالية، وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بحضور رئيس مجلس إدارة بنك ناصر.