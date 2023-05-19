انت الان تتابع خبر مجموعة "السبع" تبدي قلقها تجاه البرنامج الإيراني النووي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وجاء في المسودة، التي تأتي في مستهل قمة تستمر ثلاثة أيام في مدينة هيروشيما اليابانية: "نؤكد عزمنا الواضح على ألا تطور إيران سلاحاً نووياً".

وأضافت: "نعبر عن قلقنا الشديد إزاء استمرار أنشطة إيران التي تزعزع الاستقرار، بما في ذلك نقل الصواريخ والطائرات المسيرة والتقنيات ذات الصلة إلى جهات حكومية وغير حكومية".



ومن المتوقع أن تصدر النسخة النهائية من البيان يوم الأحد.