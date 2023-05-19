شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز مقترحات جلسة حل تحديات التعاونيات بالمحور السياسى فى الحوار الوطنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت لجنة النقابات والمجتمع الأهلي بالمحور السياسي بالحوار الوطني، أولى جلساتها النقاشية، يوم الأحد الموافق 14 مايو 2023، حول موضوع "حل تحديات التعاونيات"، وذلك بقاعة 2 بمركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر.

وجاءت أبرز نقاط الحديث خلال الجلسة، بمشاركة وحضور ممثلي التعاونيات والمجتمع الأهلي والنقابات بالإضافة إلى الباحثين والخبراء ومقدمي المقترحات.

1- اصدار قانون موحد للعمل التعاوني، وكذلك إنشاء بنك تعاوني موحد بإمكانيات خاصة لتمويل الجمعيات التعاونية.

2- التوسع في إنشاء تعاونيات في المجالات الأخرى التي يكون بها دور كبير للقطاع التعاوني مثل الصحة والتعليم والخاصة بصناديق الاستثمار.

3- ضرورة ادراج مادة التعاونيات في المناهج التعليمية حتى يكون للأجيال الجديد ة دور قيادي فيها، مع تمثيل الشباب في مجالس إدارة التعاونيات.

4- تشكيل لجنة تشمل لجان قانون لبحث كافة القوانين المتعلقة بالتعاونيات، وأن يشمل قانون التعاونيات التعاون بينها وبين الجمعيات الخيرية والقطاع الخاص.

5- تفعيل دور المجلس الأعلى للتعاون من جديد لدراسة حلول مشاكل الحركة التعاونية، مع اقامة جامعة اهلية تعاونية لنشر ثقافة الفكر التعاوني فهي الحل لأغلب المشاكل الاقتصادية العالمية ونجحت من قبل.

6- وضع استراتيجية تسويقية وإعلامية لتعظيم دور التعاونيات، ومشاركة القطاع الخاص في أنشطة التعاونيات وزيادة نسبته في دعم التعاونيات.

7- ضرورة اتخاذ الاتحادات التعاونية خطوات جادة وسريعة نحو التحول الرقمي وعمل قاعدة بيانات خاصة بكل اتحاد.

نشرت الصفحة الرسمية للحوار الوطنى أبرز التصريحات للمتحدثين في لجنة النقابات والعمل الأهلي.