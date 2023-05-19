الارشيف / اخبار العالم

روسيا تضع المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية على قائمة المطلوبين

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر روسيا تضع المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية على قائمة المطلوبين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأظهرت قاعدة بيانات وزارة الداخلية الروسية أن "كريم أسد أحمد خان، المولود في 30 مارس 1970، بريطاني الجنسية، مطلوب بموجب مادة القانون الجنائي للاتحاد الروسي"، دون تحديد المادة.

وفي مارس / آذار، فتحت لجنة تحقيق روسية قضية جنائية ضد المدعي العام وقضاة المحكمة الجنائية الدولية، الذين أصدروا مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا