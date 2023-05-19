انت الان تتابع خبر روسيا تضع المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية على قائمة المطلوبين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأظهرت قاعدة بيانات وزارة الداخلية الروسية أن "كريم أسد أحمد خان، المولود في 30 مارس 1970، بريطاني الجنسية، مطلوب بموجب مادة القانون الجنائي للاتحاد الروسي"، دون تحديد المادة.

وفي مارس / آذار، فتحت لجنة تحقيق روسية قضية جنائية ضد المدعي العام وقضاة المحكمة الجنائية الدولية، الذين أصدروا مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

