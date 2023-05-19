شكرا لقرائتكم خبر عن ضياء رشوان: 1600 شخص حضروا جلسات الأسبوع الماضي بالحوار الوطني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، إن كل أصوات مصر المؤيدة والمعارضة والمستقلة والنوعية ومن حيث السن والجهة موجودة في الحوار الوطني، والأرقام تقول ذلك، وهذا الأسبوع شهد حضور ما يقارب من 1600 شخص توزعوا على اللجان في الثلاثة جلسات الماضية، وهناك 440 شخصا من المتحدثين قالوا رأيهم سواء من المائدة المستديرة التي تضم تمثيلا متوازنا، وأذيع على الهواء مباشرة وأهمها إكسترا لايف.

أضاف ضياء رشوان، في برنامج "مصر جديدة" المذاع عبر قناة etc: "أردف: "900 شخص كانوا حاضرين لكل الجلسات، والتغطية الإعلامية كانت كثيفة جدا، وحضر 405 صحفي وإعلامي حضروا الجلسات لتغطيتها إعلاميا، ومنهم صحفيين مصريين ومراسلين لوكالات دولية معتمدين داخل مصر، وليس هناك شيء منع من البث على الإطلاق، وكل هذه الأمور تعطي إشارة بأن الموضوع جاد والمطالب كانت متنوعة وكان هناك توافق مؤكد لاسيما في موضوع العدالة الاجتماعية".

وأكمل: "على الجميع ألا يترك الحوار وشأنه، وكل من لديه فكرة عليه أن يرسلها لنا، وأنا تلقيت مكالمات عديدة من أشخاص لديها أفكار محترمة للتعليق على بعض القضايا، وهناك العديد من الوسائل لإرسال المقترحات والأفكار، ونحن نتلقى كل الأسئلة والمقترحات".

وأشار إلى المحور السياسي سوف يناقش أحوال الأوضاع السياسية، أما المحور الاقتصادي فسوف يتطرق إلى أهمية الصناعة داخل الدولة المصرية، ولجنة الصناعة ستعقد يوم الثلاثاء المقبل اجتماعين لمناقشة قضايا الصناعة في مصر، كي تنطلق وتزيد من مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي.